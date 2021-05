Proiectul Vrancea Curată, finalizat la data de 30 iunie Proiectul Vrancea Curata se va incheia anul acesta la data de 30 iunie, insa aceasta depinde de eliberarea amplasamentului de la Haret de gunoaiele depozitate acolo in ultimii ani. Anunțul a fost facut in cadrul Adunarii Generale a Asociației Intercomunitare „Vrancea Curata“, de saptamana trecuta. La eveniment au fost prezenți primari, membri ai asociației, dar […] Articolul Proiectul Vrancea Curata, finalizat la data de 30 iunie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

