Proiectul „Victoria” învins de tragedia provocată de băiatul drogat, din 2 Mai In 2019, o tanara, Alexandra Carstea, marcata de chinurile prin care trecuse mama bolnava de cancer a inițiat un proiect de lege – „Proiectul Victoria”, pentru a face posibila legalizarea canabisului medicinal. Tragedia provocata de baiatul drogat de la 2 Mai a spulberat șansele de a avea o lege in acest sens. Proiectul Victoria In vara anului 2019, o tanara avocata, Alexandra Ana Carstea, a inițiat proiectul de legalizare a canabisului medicinal in Romania, fiind susținuta atunci de peste 100 de parlamentari de la cele mai diverse partide politice și de o petiție online, cu peste 25.000 de semnaturi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

