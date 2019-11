Stiri pe aceeasi tema

- Rodion G.A., pionier al muzicii electronice in Romania, va participa luni, 28 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Palatul BOZAR din Bruxelles, la proiectia filmului de animatie cult „Misiunea Spatiala...

- Binecunoscutul solist al formației Celelalte Cuvinte, Calin Pop, a lansat astazi videoclipul piesei „Motto“, melodie inclusa pe materialul discografic solo „Fara filtru“, disc aparut in 2018 la casa de discuri Soft Records. Filmarile pentru acest videoclip au avut loc loc in Timișoara, la Prima Photo…

- Cantareata americana Taylor Swift si compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber au colaborat la scrierea unei melodii care face parte din coloana sonora a filmului ''Cats'', potrivit Press Association.

- Controversatul cantaret englez Gary Glitter, condamnat la inchisoare pentru pedofilie, nu va primi bani pentru drepturi de autor, dupa ce o piesa a lui a fost inclusa pe coloana sonora a filmului „Joker”, au transmis Snapper Music si Universal Music Publishing Group, care detin drepturile asupra…

- Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara. Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse, pentru bilete…

- Compania TAROM pune in vanzare, in perioada 18 - 20 septembrie, bilete de avion la preturi care pornesc de la 65 euro dus-intors (cu toate taxele incluse) catre si Cluj, Iasi si Timisoara, cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la infiintarea companiei. Potrivit unui comunicat TAROM remis…

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic. „ este piesa care ma aduce in stația cu amintiri ale unei povesti reale inspirate din viața mea, demult stinsa, dar niciodata uitata. Știu…

- O piesa inedita a lui George Michael va fi lansata pe coloana sonora a filmului ”Last Christmas” arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica muzicianului britanic in playlistul zilei, scrie Mediafax.Pelicula “Last Christmas”, inspirata de muzica fostei trupe Wham! va include mai…