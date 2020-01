Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ca este nevoie ca investiția privind modernizarea Casei de Cultura sa primeasca un aviz de la Ministerul Dezvoltarii pentru a se concretiza. Comisia tehnico-economica din cadrul Ministerului Dezvoltarii va analiza in saptamanile urmatoare proiectele…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației a dat publicitații lista cinematografelor din țara care vor reabilitate, modernizate sau construite, in cadrul unui proiect derulat de Compania Naționala de Investiții. Pe lista se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Avram Gal a anunțat ca realizarea bazinului de inot de la Campia Turzii, care a primit recent finanțare pentru executare de la Ministerul Dezvoltarii prin Compania Naționala de Investiții, este un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prezent la ceremonia de instalare a noului prefect de Suceava care a avut loc astazi in sala ”Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis cateva mesaje menite sa duca la imbunatațirea activitații instituției care reprezinta interesele Guvernului…

- Peste 6 milioane de euro costa reabilitarea Casei de Cultura și modernizarea ștrandului de langa Stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a declarat ca ambele proiecte au fost selectate de Ministerul Dezvoltarii pentru alocarea de fonduri. Este nevoie de emiterea unei hotarari de…

- Primarul Targu-Jiului spune ca lucrarile la Casa de Cultura a Sindicatelor și bazinul de inot acoperit, din spatele stadionului, vor fi demarate in curand de Compania Naționala de Investiții. Marcel Romanescu afirma ca atat Casa de cultura și bazinul de inot au intrat in linie dreapta.…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-a exprimat convingerea ca finanțarea lucrarilor pentru Sala Polivalenta din Suceava va fi prinsa in bugetul Companiei Naționale de Investiții de anul viitor. Ion Lungu a declarat ca in urma discuțiilor pe care le-a avut in aceasta saptamana la București, la Compania Naționala…

- Doua proiecte de hotarare, care vizeaza obiectivul de investiție ”Construire si dotare sala de sport, strada Salcamilor nr.1, municipiul Zalau, judetul Salaj”, finantat prin Programul national de constructii de interes public sau social și derulat de Compania Nationala de Investitii C.N.I.-S.A, vor…