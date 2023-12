Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, precum și premierul Marcel Ciolacu o țin una și buna ca reactoarele modulare americane vor fi montate in premiera in Romania, Polonia a batut palma pentru construcția altor SMR-uri, care par a fi cele mai avansate și performante. Alianței GE Hitachi…

- Sebastian Burduja a fost intrebat despre miliardele de euro pe care Romania le pierde deoarece intarzie exploatarea gazelor din Marea Neagra “Avem un perimetru in Marea Neagra, exploatat de Black Sea Oil & Gas, companie americana. De acolo, in Sistemul National de Transport intra cam un miliard de metri…

- Incercarile de a realiza reactoarele nucleare modulare in lume au fost soldate cu eșecuri lamentabile, ultimul dintre acestea fiind abandonarea proiectului de catre NuSclae, in care Romania a investit deja 9 milioane de dolari. Dr. Jim Green noteaza, in publicația australiana Renew Economy, ca toate…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat la Budapesta un Memorandum de Ințelegere pentru realizarea unui cablu subteran de curent continuu, care va conecta Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria. Proiectul ”Coridorul Verde”, semnat de premierul Nicolae Ciuca in timpul mandatului sau, va aduce…

- Directorul general al companiei NuScale Power Corp si-a aparat marti afacerea cu reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, spunand ca lucrarile continua in SUA si in alte doua tari - intre care Romania - dupa ce compania si-a anulat prima astfel de instalatie intr-un laborator guvernamental american,…

- Romania are toate sansele sa beneficieze de pe urma faptului ca proiectul SMR (reactoare modulare mici) din Idaho nu se mai face, deoarece putem negocia cu Departamentul de Energie din Statele Unite pentru a prelua o buna parte din ingineria si din elementele dezvoltate acolo, a spus miercuri ministrul…

- Proiectul din SUA, care urma sa fie replicat in Romania, a fost oprit din cauza costurilor mari Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Municipalitațile din Utah și NuScale Power au convenit sa opreasca proiectul experimental al centralei cu reactoare mici modulare NuScale, din cauza costurilor mari. Romania deruleaza…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.