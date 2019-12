Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului a trecut tacit luni de Senat, prin implinirea termenului pentru dezbatere si adoptare, informeaza Agerpres.Conform proiectului, prin "antitiganism" se intelege atat perceptia referitoare la romi exprimata ca…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, 14 initiative legislative. Unul dintre cele mai importante dintre acestea se refera la proiectul USR privind desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor, scrie...

- Senatul a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa initiata de senatorul PSD Eugen Teodorovici care prevede ca retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani, scrie Agerpres. Propunerea legislativa va fi dezbatuta…

- Directorii și directorii adjuncți din unitațile de invațamant preuniversitar nu pot deține, pe perioada exercitarii mandatului, funcții de conducere in cadrul unui partid politic, prevede un proiect de lege adoptat tacit de Camera Deputaților, in calitate de prima camera sesizata. Proiectul de lege…

- Proiectul de lege propune modificarea si completarea art.16 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, inițiativa propune introducerea unei noi litere d) care prevede ca indemnizația pentru creșterea…

- Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege prin care consultanții in construcții sa figureze printre factorii implicați care trebuie sa iși asume responsabilitați concrete in asigurarea calitații in construcții, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul Caracal:…

- Ziarul Unirea 10 ani de inchisoare, masura pentru prevenirea si combaterea „antitiganismului”. Proiect legislativ depus in Parlament de mai mulți deputați de la PSD și minoritați naționale Un proiect legislativ, depus in Parlamentul Romaniei de mai mulți deputați de la PSD și grupul minoritaților naționale,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, aprobarea OUG 5/2019 care prevede instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala, etapa a II-a. Proiectul a fost adoptat cu 220 de voturi "pentru", 20 "impotriva" și 33 de abțineri.Camera Deputaților a adoptat, miercuri,…