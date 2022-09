Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 5 septembrie, in mai multe cartiere ale municipiului Radauți vor funcționa piețe volante. Inițiativa aparține primarului Bogdan Loghin pentru a veni in intampinarea nevoilor cetațenilor in varsta și a celor cu un program de munca ce nu le permite deplasarea spre piața centrala. Aceste…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, invita cetațenii dar și turiștii la Targul Olarilor care se desfașoara in perioada 26-28 august in centrul municipiului și anunța totodata ca la ediția din acest an nu vor fi spectacole pentru ca banii au fost dirijați pentru repararea centralei de termoficare astfel…

- La inițiativa primarului din Radauți, Bogdan Loghin, incepand de astazi, 25 iulie, in Parcul central al municipiului, in apropierea Catedralei, a fost amplasat un cort in care a fost amenajat un punct de distribuire gratuita a apei și prim-ajutor, ca masura de combatere a efectelor caniculei. Bogdan…

- S-a incheiat prima ediție a Taberei de pictura „Traian Postolache” de la Radauți, tabara care s-a nascut la inițiativa primarului Bogdan Loghin. Caștigatoarea acestei ediții este pictorița Viorica Bordianu. ”Cele mai frumoase lucruri se nasc din pasiune și din dorința de a lasa ceva in urma pașilor…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni din județ se afla in prezent 88 de persoane cu doua mai puține fața de ziua precedenta. Toate cele 88 de persoane sunt cazate in casuțele modulare de la Radauți. De la inceputul razboiului și pana in prezent in tabere au intrat 12.787 de refugiați…

- Prețul gazului natural a crescut de 11 ori fața de ianuarie 2021. Conducta Nord Stream 1 intra in revizie, iar livrarile de gaze din Rusia au scazut cu 60%. Europa se gandește la raționalizarea energiei, pentrua trece cu bine iarna. Risc de insolvența pentru unele din marile companii de utilitați germane.…

- Cei doi lei de la gradina zoologica din Radauți care au scapat in aceasta dimineața din cuști au fost tranchilizați. Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a spus ca in parcul zoo nu erau vizitatori in momentul in care cele doua feline au ieșit din cuști. Reamintim ca in dimineața zilei de 9 iunie, in…