Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat la evenimentele de lansare a inca doua candidaturi de excepție. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, dar și alți primari din zona au participat, la Marginea, la lansarea candidaturii lui Gheorghe…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis social democraților un mesaj dur ca raspuns la atacurile acestora la adresa sa de la finalul saptamanii trecute. Prezent la evenimentul de lansare a candidaturii pentru un nou mandat a primarului PNL din Radauți, Bogdan Loghin, Gheorghe Flutur…

- O sala plina a Casei de Cultura din Radauți a gazduit lansarea candidaturii primarului liberal al municipiului, Bogdan Loghin, pentru un nou mandat. Conducerea Partidului Național Liberal a fost reprezentata la eveniment de catre președintele filialei, Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele Ion Lungu,…

- Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a primit aprecieri și mulțumiri din partea a numeroși vizitatori ai pieței auto din Radauți pentru construcția autostrazii A7. Gheorghe Flutur a fost prezent in aceasta dimineața in piața auto din municipiul Radauți, unde a dat mana cu mii de oameni, a stat…

- In municipiul Radauți in timpul mandatului actualului primar Bogdan Loghin au fost finalizate sau sunt in in curs de implementare proiecte in suma totala de 50 de milioane de euro. Acestea au fost detaliate intr-o broșura care a fost distribuita cetațenilor. ”Am sintetizat in broșura, pe care mulți…

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a transmis, astazi, un mesaj sincer și din suflet, catre toți radauțenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Va doresc, tuturor radauțenilor de pretutindeni, un Paște in armonie cu valorile care stau la baza creștinatații: dragostea, grija fața de aproapele nostru și…

- Zona “Capra Neagra” din municipiul Radauți a fost infrumusețata cu magnolii. Primarul Bogdan Andrei Loghin a anunțat ca in zona vor veni plantați și copaci de dimensiuni mai mari cum ar fi platanii. ”Dupa ce inițial am recurs in a face o simulare in teren pentru a vedea exact locul unde vor veni plantate,…

- Se lucreaza intens la locul de joaca de pe Toloaca de jos din municipiul Radauți, o investiție de peste 100.000 de euro. Stadiul lucrarilor a fost verificat astazi la fața locului de catre primarul Bogdan Loghin care spera ca locul de joaca sa fie inaugurat pana de Paști. ”Odata cu soarele și caldura…