Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Consiliul Local al municipiului Bistrița a votat bugetul orașului pentru anul in curs. De la ședința extraordinara au lipsit consilierii PSD, primarul Ioan Turc precizand ca scaunele goale exprima nivelul de interes pe care il are PSD pentru dezvoltarea orașului. Intr-o ședința extraordinara,…

- Primaria Piatra-Neamț a primit, ca urmare a solicitarii primarului Andrei Carabelea, suma de 16.517.000 lei de la Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Potrivit Legii Bugetului de stat pentru 2024, sume importante de bani din impozitul pe venit – din salarii, pensii mari, dividende și…

- Consilierii locali ai municipiului Piatra-Neamț au in mapa de ședința pentru miercuri, 31 ianuarie, un proiect prin care administratorul public Sorin Potolea ar urma sa fie mandatat sa reprezinte orașul in ședința AGA a Grupului de Acțiune Locala (GAL) Piatra-Neamț. In aceasta ședința de luna viitoare…

- In anul 2005, in octombrie, municipiul ia de la BCR un credit – linie de finanțare (contractul nr. 504/13092), pentru proiecte de investiții, in suma de 138 milioane lei. Ulterior plafonul liniei a fost majorat prin acte adiționale succesive, pana la 150,7 milioane. In iunie 2007 Consiliul Local aproba…

- Ziua Culturii Naționale, marcata in fiecare an la data de 15 ianuarie, a prilejuit in Neamț o serie intreaga de activitați. Festivitațile au fost deschise la ora 12:00, cand a avut loc depunerea de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, pe esplanada Bibliotecii Județene „G. T. Kirilieanu”. Scriitorul…

- Invitat in emisiunea “Cafeaua de dimineata” a Mesagerului de Neamt (emisiunea integral aici ), primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea, a vorbit despre “impactul devastator” asupra bugetului local al orasului pe care il va avea aplicarea unor masuri fiscale ale guvernului. Orasul va pierde…

- Primarul Andrei Carabelea propune consilierilor locali aprobarea, in sedinta de joi, 21 decembrie, a indicatorilor socio-economici pentru construirea de locuinte sociale pe strada Lunca Bistritei, in actualul cartier Valeni II din Piatra-Neamt. Este vorba despre un proiect cu finantare prin PNRR, in…

- In contextul in care conducerea naționala a Partidului Național Liberal a declanșat campania electorala, stabilind termene clare pentru anunțarea candidaturilor pentru alegerile locale, in Neamț au fost comandate și livrate mai multe sondaje pe localitați. Pentru municipiul Piatra Neamț au fost facute…