- Proiectul legii pensiilor speciale ar urma sa fie dezbatut si supus la vot astazi de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Documentul a fost adoptat in urma reexaminarii de plenul Senatului, in calitate de prima camera sesizata, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Proiectul…

- Proiectul pensiilor speciale in forma adoptata de Senat, miercuri, „e la mișto, efectiv este la mișto”, a comentat deputatul USR Cristian Seidler la B1 Tv, afirmand totodata ca, avand 42 de ani, nu va mai prinde aceasta lege. ”Statistic, speranța de viața la barbați undeva e la 70 și ceva de ani in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca amendamentele propuse pentru Legea pensiilor speciale au fost elaborate impreuna cu experții de la Comisia Europeana, astfel incat sa rezolve obiecțiile ridicate de Curtea Constituționala, dar și jalonul asumat de Romania in PNRR. Acesta a susținut…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, ca prin amendamentele depuse la legea pensiilor speciale se incheie „anomaliile” privind plata unor pensii mai mari decat castigurile obtinute in perioada de activitate si calculul pensiei in functie de veniturile din ultima luna. „Am facut ultimele modificari,…

- Noua lege a pensiilor speciale care include modificarile cerute de Curtea Constituționala, urmeaza sa fie adoptata pana la finalul lunii septembrie. Afirmația a fost facuta de catre președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis. Luna trecuta, judecatorii Curții au intors in Parlament…

- Specialii ar putea ramane cu pensiile uriașe in buzunare! Potrivit unor surse, magistrații de la CCR se pregatesc sa respinga maine reforma pensiilor speciale, asta dupa ce inițial dezbaterile au fost amanate pe motiv ca ar fi fost nevoie de mai multe clarificari. Raportul pregatit de judecatori vine…

- Curtea Constituționala a Romaniei a amanat miercuri sa se pronunțe in cazul a doua legi importante, pentru lamuriri suplimentare. Judecatorii trebuiau sa decida cu privire la legea pensiilor speciale si legea cumulului pensie-salariu.Decizia privind legea pensiilor speciale a fost amanata pentru data…