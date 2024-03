Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a pus, joi, in transparenta publica, proiectul ordonantei de urgenta – https://t.ly/6JS5x privind masurile avute in vedere pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a alegerilor pentru autoritatile administratiei…

- Comasarea alegerilor europarlamentare cu localele au renascut sperantele liberalilor de a obtine un rezultat bun la Parlamentul European prin mobilizarea propriilor primari in campanie.La alegerile europarlamentare din urma cu cinci ani, liberalii au avut motive de sarbatoreaca.PNL obtinea aproape 2,5…

- Atragerea fondurilor europene, pentru realizarea unor investiții majore in Romania, reprezinta un obiectiv asumat al coaliției de guvernare PSD -PNL. Decizia de a organiza in aceeași zi alegerile locale și pe cele europarlamentare, cu lista comuna PSD -PNL la alegerile pentru Parlamentul European, este…

- Liderii coalitiei au discutat miercuri despre comasarea alegerilor europarlamentare si locale, in acest scenariu, lista comuna PSD-PNL la europarlamentare urmand a fi deschisa de un independent. De asemenea, se ia in calcul si ca alegerile prezidentiale sa fie devansate in luna septembrie, potrivit…

- Potrivit unui sondaj Avangarde dat publicitații astazi, daca duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlamentul European, PSD ar obține 31%.Rezultatele celorlalte partide ar fi:PNL – 20%AUR – 18%Alianța Dreapta Unita (USR+PMP+FD) – 15%SOS Romania – 8%UDMR – 5%REPER – 2%Altele – 1% Sondajul care dinamiteaza…

- Institutul de sondare CURS a efectuat un sondaj de opinie pe populația adulta rezidenta din Romania, pe 1067 de respondenți cu varste de peste 18 ani. In ceea ce privește comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, un procent de 14% spune ca ideea este foarte buna, iar 36% spune ca ideea…

- In anul electoral cu cele mai multe semne de intrebare, mai apare inca unul: comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. O modalitate practica de a asigura un electorat stabil, mobilizat de aleșii locali, ar maximiza șansele partidelor ce dispun de infrastructura locala necesara sa iși asigure…