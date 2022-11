Proiectile descoperite de muncitori în timpul lucrărilor pentru autostrada Ploiești-Brașov Mai multe proiectile explozive au fost gasite, joi, pe santierul autostrazii A7, unde va fi realizat un nod rutier cu autostrada A3. Descoperirea a fost facuta in comuna Rafov, satul Sicrita, din județul Prahova, in timpul lucrarilor pentru autostrada Ploiești-Brașov. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, un echipaj specializat a intervenit cu o […] The post Proiectile descoperite de muncitori in timpul lucrarilor pentru autostrada Ploiești-Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

