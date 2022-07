Proiectil neutralizat de scafandri, în zona Eforie Nord Proiectil neutralizat de scafandri, in zona Eforie Nord Foto: Mona Constantinescu - arhiva O echipa formata din cinci scafandri de lupta specializati în lucrul cu explozivi a executat, luni, o misiune de neutralizare a unui vechi proiectil, care se afla pe fundul marii, la aproximativ 200 de metri distanta de tarmul românesc, în zona Eforie Nord. Scafandrii de la ISU au descoperit obiectul suspect în timpul unor scufundari de antrenament si i-au informat pe colegii din Fortele Navale, care au identificat un proiectil de calibru de 76 mm, la cinci… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

