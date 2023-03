Proiectil exploziv de 75 mm, găsit în timpul lucrărilor la un pod Un proiectil exploziv a fost gasit, joi, in apropierea localitatii Buda din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit acestora, un barbat care lucra la consolidarea podului de pe raul Miletin a observat obiectul si si-a dat seama ca poate fi vorba despre munitie neexplodata, cerand sprijinul autoritatilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna tulceana Greci a nascut in ambulanta SMURD a statiei din orasul Macin a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta o fetita, cu o greutate de 3,250 de kilograme, ajutata de trei paramedici, a anuntat marti, pe facebook, Ministerul Afacerilor Interne. Fii la…

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, din localitatea Brehuesti, a ajuns la spital cu arsuri pe maini, in urma unui incendiu care a izbucnit, sambata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 84 de ani, din localitatea Miorcani, si-a pierdut viata, sambata, in urma unui incendiu care i-a cuprins bunurile din camera unde locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pompierii au mutat, miercuri, doua sicrie cu persoanele decedate dintr-o capela din municipiul Sibiu, in biserica din vecinatate, din cauza unui incendiu izbucnit in vecinatatea capelei, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Andreea Stefan, potrivit…

- 50 de persoane care nu si-au mai putut continua deplasarea catre casa din cauza ninsorii abundente din judetul Braila sunt cazate, de vineri seara, in spatii puse la dispozitie de autoritatile din comunele Galbenu si Gradistea, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat din judetul Arad a fost amendat de politisti cu 4.000 de lei dupa ce a alarmat autoritatile sunand la 112, unde a anuntat ca o masina in care se afla o persoana a cazut in apa, la o balastiera, ceea ce a determinat mobilizarea echipelor de salvare ale Inspectoratului pentru Situatii de…

- Trei persoane au fost ranite grav in urma unui accident produs duminica seara in municipiul Ramnicu Valcea, pe bulevardul Calea lui Traian, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. Fii…