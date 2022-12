Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara anunța o noua sesiune de inscriere a comercianților la Targul de Craciun, pentru ocuparea casuțelor care vor fi amplasate in cartierele Timișoarei.

- Targul de Craciun din iarna aceasta iși va deschide porțile in Piața Victoriei, duminica, 27 noiembrie, la ora 18:00. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara pregatește un targ plin de viața, in plin centru. Prima seara e deschisa de TM GROOVE și mai mulți tineri muzicieni timișoreni. In targ vor…

- Municipiul Constanta a lansat in dezbatere publica proiectul de elaborare Plan Urbanistic Zonal Parcare Supraetajata in zona Casei de Cultura din Constanta.Proiectul vizeaza reglementarea urbanistica a terenului in vederea realizarii parcarii.Constantenii pot trimite observatii cu privire la acest PUZ…

- Din cauza unei avarii aparute pe reteaua de transport amplasata pe Aleea Garofitei, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum in zonele Spitalul Municipal, Casa de Cultura, Tomis II, Capitol."Echipele de interventie ale societatii TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L.…

- LIVE VIDEO| Balul Bobocilor 2022, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia: Cei mai frumoși boboci in lupta pentru titlul de Miss și Mister Balul Bobocilor 2022, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia: Cei mai frumoși boboci in lupta pentru titlul de Miss și Mister Balul Bobocilor 2022 organizat…

- Viorel Badea: Mesaj de Ziua Radioului Președintele Comisiei pentru Cultura și Media, senatorul Viorel Badea. Foto: radiochișinau.ro Etichete Viorel BadeaMesaj de Ziua Radioului

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara vrea sa sporeasca numarul celor care trec pragul Targului de Craciun. Astfel, apeleaza la asociația care pune la punct detaliile pentru Targul de Craciun din Sibiu, care are parte de zeci de mii de vizitatori romani și straini in fiecare an. Și tot in premiera,…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a primit aviz favorabil din partea Comisiei de circulație de la nivelul primariei pentru inchiderea traficului rutier pe strada Mircea Hoinic (zona Pieței Petofi Sandor), duminica, 9.10.2022, intre orele 7-21, in vederea organizarii evenimentului “Strazi pentru…