Stiri pe aceeasi tema

- Restauratorul de pictura Filip Petcu este director interimar al Muzeului Național de Arta Timișoara, pana la organizarea unui nou concurs de manager, transmite CJ Timiș. El iși preia atribuțiile de marți, 11 mai, venind in locul lui Victor Neumann.

- Teatrul Municipal Bacovia, din Bacau are un nou manager interimar, cel mai tanar director din istoria instituției de cultura. Primaria l-a desemnat in aceasta funcție pe actorul Eduard Burghelea. El are 27 de ani și va asigura interimatul in urmatoarele 4 luni, pana la susținerea unui examen pentru…

- La cele șase instituții de cultura aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș, a inceput, cu mai bine de o saptamana in urma, evaluarea anuala a managerilor pentru activitatea avuta in anul 2020, pana in prezent fiind comunicate rezultatele pentru patru dintre aceștia. Daca trei manageri au reușit…

- Rares Alexandru, un personaj cunoscut de cei din PNL, in calitate de participant activ in campania electorala in zona Piatra- Neamt, este, de 2 zile, noul director al societatii SC Salubritas SA. Potrivit site-ului societatii, candva a fost postat anuntul de concurs si, potrivit acestuia, pana pe 12…

- Dupa constituirea unui nou consiliu științific la Muzeul Satului Banațean, urmat de revocarea rapida a scriitorului Walter Konschitzky, pe motiv ca acesta a fost colaborator al Securitații, a fost readus in actualitate și cazul lui Victor Neumann, director al Muzeului de Arta din Timișoara, acuzat de…

- Scriitorii și criticii de arta din Timișoara au facut o petiție in cazul Victor Neumann, managerul Muzeului de Arta. Din dosarul acestuia lipsește declarația pe proprie raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea. Un document oficial al CNSAS atesta ca numele conspirativ „Hodos” a fost asociat in actele…