Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat marti proiectele strategice care vor fi demarate in scurt timp pe noua legislatie a parteneriatului public-privat, respectiv trei autostrazi, reteaua de spitale CFR si complexul medical "Carol Davila", care include Spitalul Republican.



"In pofida scandalurilor politice, pe care le vedem in fiecare zi la televizor, (...) Guvernul isi vede de treaba (...) In acest an, accentul major al guvernarii va fi pe domeniul investitiilor. Venim cu un model nou de dezvoltare economica, adaptat contextului economic. Ne propunem sa sustinem investitiile prin…