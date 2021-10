Proiectele “Squid Game” ale Netflix vor genera aproape 900 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a concediat un angajat pentru ca a dezvaluit "informatii comerciale sensibile" despre spectacolul special al umoristului Dave Chappelle in afara companiei, potrivit unei informatii a Bloomberg, ceea ce incalca politica platformei de streaming. Datele includ sume referitoare la stand-ul-ul…

- Productia sud-coreeana Squid Game a devenit cel mai popular serial Netflix, in functie de performanta obtinuta in primele saptamani din momentul lansarii. Squid Game a fost vizionat de pe 111 milioane de conturi in doar primele 17 zile de cand a fost lansat, anunta Netflix, potrivit news.ro.…

- Avocatul lui Britney Spears sustine ca tatal cântaretei, Jamie Spears, pretinde 2 milioane de dolari pentru a renunta la tutela, scrie revista Variety, citata de News.ro. Mathew Rosengart este implicat în cazul tutelei cântaretei din luna iulie. La începutul lui…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC),…

- Tim Cook, CEO-ul Apple, va colecta saptamâna aceasta a zecea și ultima tranșa a pachetului financiar pe care compania i l-a oferit în urma cu un deceniu pentru a prelua conducerea companiei de la Steve Jobs, relateaza Forbes.Pachetul este alcatuit din aproximativ 5 milioane de acțiuni…

- Variety, site-ul american specializat in divertisment, a dezvaluit cele mai mari sume cu care sunt platite in acest moment starurile de cinema, bazate pe proiectele lor recente sau viitoare. Daniel Craig este in fruntea listei, informeaza News.ro. Cu 100 de milioane de dolari (85,5 milioane…

- Platforma de tranzacționare de criptomonede Bitpanda a strans 263 milioane dolari intr-o noua runda de finanțare, urcand evaluarea companiei la 4,1 miliarde dolari. Aceasta este de peste trei ori valoarea de 1,2 miliarde de dolari, cat a fost evaluata Bitpanda in ultima sa runda de finanțare…

- Uniunea Europeana a impus Amazon.com Inc o amenda de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private incalcand GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor in UE), a anuntat vineri gigantul american, transmite Reuters.