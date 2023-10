Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul European pentru Politica Regionala, Elisa Ferreira, a declarat, luni, la Bruxelles, ca are incredere ca Romania nu va pierde finanțarea europeana care i-a fost alocata, pe fondul deficitului bugetar excesiv al țarii, dar trebuie operaționalizate și grabite ajustarile propuse de guvernul roman.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, Comisiei Europene crearea unui mecanism european de tranzit pentru granele ucrainene, de la producator la consumatorul final din țarile in curs de dezvoltare, pentru a evita ca toata presiunea sa fie pusa pe statele…

- Relocarea secției de oncologie a Spitalului Județean Alba PIERDE FINANȚAREA. Guvernul scoate sute de milioane de euro din PNRR Secția de oncologie din Alba Iulia se afla printre proiectele care pierd finanțarea ca urmare a unei solicitari de modificare a PNRR, adresate de Guvern Comisiei Europene. Concret,…

- Liderii PNL s-au intrunit duminica dupa-amiaza in ședința, pentru a analiza concluziile discutiilor purtate de premierul Marcel Ciolacu la Bruxelles, cu oficialii Comisiei Europene. Liberalii trebuie sa-si stabileasca si prioritațile legislative pentru noua sesiune parlamentara.

- In cele trei luni de vara, au existat 743 de apeluri la 112 prin care erau semnalate situații de urgența in care se aflau turiști din zonele montane și alte 231 de apeluri referitoare la persoane in pericol de inec pe litoral, potrivit datelor transmise sambata, 2 septembrie, de Serviciul de Telecomunicații…

- Europarlamentarul USR Vlad Botos, vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala, a trimis miercuri o scrisoare comisarului Elisa Ferreira, responsabil pentru Coeziune si Reforma in cadrul Comisiei Europene, cu privire la respectarea cerintelor de siguranta in ceea ce priveste Podul de la Braila,…

- Nava Astral, a organizatiei umanitare spaniole Open Arms, a salvat in noaptea de joi spre vineri 60 de persoane, printre care mai multe femei insarcinate si copii mici, care calatoreau in patru ambarcatiuni precare cu risc ridicat de naufragiu, dupa ce a urmat instructiunile autoritatilor italiene,…

- Italienii sunt ingrijorați ca iși vor pierde plajele "Made in Italy". Mare parte din barurile, restaurantele și cluburile care inchiriaza șezlonguri pe plajele din Peninsula sunt concesionate familiilor de italieni de zeci de ani.