Proiectele din PNDL, o sansa mare pentru localitatile rurale teleormanene de a avea conditii de trai ca cele urbane in Politic / on 10/08/2018 at 09:47 /

In urma cu mai multe luni, in primavara, cand entuziasmul era mai mare, publicam in Ziarul Teleormanul doua materiale de presa in care faceam cateva comentarii, dar si unele aprecieri pe seama proiectelor si programelor accesate de primariile comunale , orasenesti si municipale din Programul Național de Dezvoltare Locala. Și spuneam atunci ca mai multi primari din Teleorman sunt sceptici in ceea ce priveste realizarea programelor pe care le-au…