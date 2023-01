Stiri pe aceeasi tema

- ​O pasarela de pietoni a fost construita peste actuala Sosea de Centura a Capitalei, in zona A1 - Chitila, o pasarela care pare ca nu duce nicaieri - momentan da practic in liniile de cale ferata. Mai mult, unul din pilonii pasarelei pare construit practic in banda intai a Soselei de Centura, iar drumul…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a cerut la Bruxelles o „atenție sporita la regimul acordarii permisului de conducere pentru tineri”, avand in vedere faptul ca statisticile arata ca tinerii sunt cei mai expuși accidentelor rutiere.

- Asociația Pro Infrastructura critica felul in care s-a transformat șoseaua cu patru benzi de la Jucu și acuza responsabilii de la Drumuri ca s-au grabit sa-i faca pe plac lui Emil Boc. Rezultatul se vede cu ochiul liber: tot mai multe accidente, tot mai multe persoane ranite. „De la sensul giratoriu…

- Achiziția a 16 autobuze electrice și 20 de stații de incarcare, la Aiud: O noua licitație, in SEAP. Valoarea investiției, majorata Primaria Aiud a lansat o noua licitație pentru achiziția a 16 autobuze electrice, 16 stații de incarcare lenta și alte 4 stații de incarcare rapida, in cadrul unui proiect…

- Primaria Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de autobuze electrice pentru transportul urban și stații de incarcare cu montare și punere in funcțiune, in cadrul proiectului „Transport public ecologic in Municipiul Aiud”. Valoarea totala estimata…

- Emil Boc a explicat clar ca el crede ca dezvoltarea Clujului din ultimii 20 de ani i se datoreaza.”Ma tot intrebați de ce vrea lumea sa vina la Cluj in țara asta? Pentru ca vad ca este o viziune privind calitatea vieții!”, a declarat primarul Emil Boc.”Dar trebuie sa recunoaștem ca vin și pentru ca…

- Centura Metropolitana va fi imparțita in doua etape și va costa 1,5 miliarde de euro, a precizat primarul Emil Boc.Prima etapa va porni de la Spitalul Regional de Urgența (Nodul 5) și va merge pana pe Bulevardul Muncii, pana la Nodul 18, la Centura Valcele - Apahida.”Centura Metropolitana a Clujului,…

- Primarul Emil Boc spune ca centura metropolitana va aduce șase benzi pe DN 1 intre Florești și Cluj-Napoca, o banda dedicata pentru SMURD și pompieri și patru benzi de circulație pe Bulevardul Muncii. „Este un moment istoric”, a spus primarul in debutul ședinței de Consiliu Local de miercuri.