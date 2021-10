Asociația Grupul de Acțiune Locala Colinele Recaș, impreuna cu partenerii sai, respectiv comuna Giarmata, Asociația Renașterea Familiei, Think Development and Consultancy SRL și DZN Security Services SRL implementeaza un proiect cofinanțat din fonduri europene pentru a reduce numarul persoanelor aflate in risc de saracie și excluziune sociala. Proiectul beneficiaza de o valoare totala de 3.550.832 […] Articolul Proiecte pentru familiile sarace din Giarmata și Dumbravița, dezvoltate de GAL Colinele Recaș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .