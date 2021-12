Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari ai USR au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru modificarea Legii 448/2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, care prevede, printre altele, cresterea indemnizatiilor acestora si introducerea unui registru electronic care sa cuprinda persoanele cu dizabilitati…

- Mai multi alesi USR au depus o initativa legislativa pentru modificarea Legii 448/2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, astfel incat sa fie crecute indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilitati de la 70% din Indicele social de referinta, la 100% din ISR. Peste 850.000 de persoane…

- Certificatul COVID propus de autoritatile din Romania are cinci optiuni, nu trei, asa cum e in Europa, potrivit unui draft al Ministerului Sanatații obținut de Digi24. Inițiativa a starnit deja contre in coalitie, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ajunga in Parlament.

- 11:28 // Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 este examinat in lectura a doua. Inițiativa prevede alocarea a 1,4 miliarde de lei pentru a stinge datoriile acumulate fața de Gazprom in lunile octombrie și noiembrie. Suma va fi transferata companiei de stat Energocom.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, in plenul de marti un proiect care modifica legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actul normativ merge la promulgare. Proiectul adoptat, AICI! (.pdf) Proiectul de lege are ca obiect…

- PSD si PNL vor "sa forteze din nou" votul pentru Legea Romexpo", prin care ar urma sa fie transferate, cu titlu gratuit, 46 hectare de teren catre Camera de Comert, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, avertizeaza USR-PLUS.Potrivit USR-PLUS:La prețul pieței, statul român…

- Cererea de acordare a alocației de stat pentru copii, depusa odata cu declararea nașterii. Proiect adoptat la Senat Senatul a adoptat luni modificarea legislației astfel incat cererea de acordarea a alocației de stat pentru copii sa fie depusa concomitent cu indeplinirea procedurii de declarare a nou-nascutului.…