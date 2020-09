Proiect PSD: Stimulent de risc pentru profesori pe perioada pandemiei

Social-democrații au depus, miercuri, un proiect de lege prin care propun acordarea unor stimulente de risc in valoarea de 2.000 de lei pentru cadrele didactice și de 1.500 de lei pentru personalul auxiliar in școli, pe perioada starii de urgența sau de alerta. Potrivit documentului, stimulentele ar urma sa fi acordate pentru ca profesorii și personalul auxiliar sunt expuși unui risc și nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale, contribuției de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru munca. Potrivit expunerii de motive, ținand…