- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor, act normativ care permite emiterea de autorizatii de construire mult mai repede si cu mai putina birocratie, ministrul Dezvoltarii Cseke Attila precizand ca termenul de…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunța Agerpres."Am primit toate avizele, am integrat punctele de vedere venite de…

- Veste buna pentru șoferi: Valabilitate politelor RCA se prelungește in cazul societaților care intra in procedura de faliment Termenul de valabilitate al politelor de asigurare incheiate de societatile de asigurare/reasigurare impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de…

- Universitarea de Arte și Design (UAD) s-a retras, fara explicații, din proiectul de reabilitare a Casei Matia Corvin din Cluj-Napoca inițiat de Ministerul Dezvoltarii, decizie care duce la pierderea unor fonduri importante și pentru care nimeni nu este tras la raspundere. In aceasta casa s-a nascut…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila a semnat 40 de noi contracte de finantare, depuse prin componenta C10 – Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta, valoarea totala fiind de 51.384.121,04 de lei, anunta ministerul joi. Pana in prezent, prin cele…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 15 februarie, restituirea contribuțiilor de asigurari sociale de sanatate reținute ilegal in 2022 pentru pensiile de peste 4.000 de lei. Conform purtatorului de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, procesul de restituire va avea loc intr-un interval asemanator…