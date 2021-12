Proiect pentru prevenirea bullyingului în educaţia specială Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" din Iasi coordoneaza activitatile unui proiect destinat prevenirii bullyingului asupra elevilor cu nevoi speciale, cateva intalniri si activitati din cadrul proiectului Erasmus desfasurandu-se deja. „Activitati creative pentru prevenirea bullyingului asupra elevilor cu nevoi speciale", proiectul este descris de catre scoala ieseana drept unul care abordeaza o tema „de importanta majora si de maxima actualitate, care afecteaza sistemele educationale din intreaga Europa". Printre obiectivele pe care le are proiectul se numara dezvoltarea de abilitati in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Erasmus+ "Activitati creative pentru prevenirea bullyingului asupra elevilor cu nevoi speciale", coordonat de Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" din Iasi, abordeaza o tema de importanta majora si de maxima actualitate, care afecteaza sistemele educationale din intraga Europa. Proiectul…

- Grupul american Intel Corp si autoritatile italiene au intensificat negocierile privind investitii estimate la opt miliarde de euro (noua miliarde de dolari) pentru construirea unei facilitati care va produce cipuri avansate, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Regulamentul Selectiei Nationale pentru desemnarea reprezentantului tarii noastre la Eurovision a revenit la formatul din anul 2019, artisti autohtoni precum si multi compozitori si interpreti din strainatate intrand in competitie pentru sansa de a participa, sub culorile tarii noastre, la faza internationala…

- „O serie de țari, inclusiv Franța, Grecia, Italia și Regatul Unit tocmai au reintrodus restricțiile de calatorie pentru calatorii vaccinați, ca raspuns la riscurile pentru sanatatea publica asociate cu varianta Omicron”, au menționat organizațiile ACI Europe și Airlines for Europe (A4E) care opereaza…

- Echipa Croatiei a invins formatia Italiei, scor 2-1, si s-a calificat in semifinalele Cupei Davis, luni, la Torino, potrivit news.ro. Punctul decisiv a fost adus de perechea formata din Nikola Metktic si Mate Pavic, care a invins cuplul Simone Bolelli/Fabio Fognini, scor 6-3, 6-4. Citește…

- Sarcina de a-i gasi pe nevaccinați și de-i convinge sa se imunizeze trebuie desfasurata la nivel global si, „mai ales, in randul persoanelor varstnice, sau cu afectiuni medicale subiacente”, a declarat joi Mike Ryan, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatati pentru situatii de urgenta, relateaza EFE,…

- Cinci elevi și doi profesori de la Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobești au participat timp de o saptamana la un schimb de experiența interșcolar care a avut loc la Santeramo in Colle, Italia. Cele 5 țari incluse in proiectul european “Our nature is our future” sunt Romania, Italia, Spania, Turcia…

- Lucrarile podului peste Dunare de la Braila, "in grafic" FOTO: https://www.facebook.com/catalindrulausr. Lucrarile pentru construirea podului peste Dunare de la Braila sunt în grafic. Întinderea cablurilor principale se va termina la jumatatea lunii decembrie - a anuntat…