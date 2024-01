Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa privind interzicerea accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist se afla in dezbatere publica, la Camera Deputatilor, Senatul fiind forul decizional.Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2024 si decretul privind promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024. Pe 20 decembrie, Camera Deputatilor si Senatul a adoptat, in plenul reunit, proiectul legii bugetului de stat pe…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Masuri impotriva fumatului , adoptate de Senat. Amenzi intre 500 si 10.000 de lei pentru contravenientii. Senatul a adoptat luni noi masuri impotriva fumatului. Amenzile sunt intre 100 și 500 de lei pentru persoane fizice, respective de pana la 10.000 de lei pentru firme . Senatul a adoptat modificari…

- Persoanele cu handicap nu se vor mai prezenta la evaluarile periodice ale comisiei de specialitate, termenul certificatului fiind unul permanent, prevede un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 448 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adoptat…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, proiectul legii privind carnea si produsele din carne, prin care se interzice comercializarea pe piata interna a carnii sintetice obtinute in laborator din celule animale, scrie stiridiaspora.ro. Propunerea legislativa, initiata de un grup de parlamentari PSD, are ca…

- VIDEO: Camera Deputaților a adoptat proiectul legii privind pensiile speciale. Ce prevede și de cand se aplica Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, proiectul legii pensiilor speciale, pe care l-a pus in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Au votat „pentru” 174 de deputati, 81 au votat „impotriva”,…