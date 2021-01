Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca salariile bugetarilor au fost plafonate la nivelul din decembrie 2020, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri de Guvern, precizand ca in acest nu au fost micsorate veniturilor celor din sistemul public si nici acum nu au fost taiate venituri. “Se…

- ​Salariile bugetarilor vor ramâne la nivelul lunii decembrie 2020 pâna când va fi finalizata o „analiza ampla” privind legea salarizarii, a anunțat luni, premierul Florin Cîțu, care a precizat ca veniturile din sectorul public nu vor fi taiate. „Nu sunt…