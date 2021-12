Beneficiarul PUZ-ului este britanicul Mark James Urwin. Vor fi imobile cu inaltimea de cel mult 12,5 m Un proiect imobiliar major va fi pe masa consilierilor locali in sedinta deliberativului de maine. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) presupune construirea in jur de 200 de locuinte in zona Bucium pe un teren de aproape 12 hectare. Parcelele de teren au o suprafata cuprinsa intre 300 si 1.000 mp. Cartierul „Mihai Eminescu" a intrat in atentia publica in urma cu doi ani cand au inceput lucrari de amenajare a terenului, fiind realizate drumuri de incinta si retele de utilitati. Acum, proiectul a ajuns…