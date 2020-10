Stiri pe aceeasi tema

- Un cadru medical este suspectat ca fura teste COVID de la spitalul la care lucra si impreuna cu partenerul faceau teste la domiciliul clientilor, isi luau banii si, apoi, dadeau rezultate negative.

- Agentia europeana pentru controlul raspandirii bolilor recomanda testarea pe scara larga in locul restrictiilor sanitare, intr-un moment in care noul coronavirus face ravagii in tarile din vestul si nordul Europei. Spania, Franta, Olanda sau Belgia se confrunta cu o crestere a numarului zilnic de infectari,…

- Record negativ in Spania. Mai mult de 12.000 de cazuri au fost inregistrate, vineri, 11.09. a.c., conform ultimului bilanț al Ministerului Sanatații spaniol. Este cea mai mare cifra inregistrata intr-o singura zi de la inceputul pandemiei de coronavirus. In aceasta saptamana, Spania a fost prima țara…

- Un vaccin-candidat impotriva covid-19 al companiei americane Johnson & Johnson urmeaza sa fie testat intr-un spital din Madrid, incepand de saptamana viitoare, in cadrul primelor teste clinice in Spania, cea mai afectata tara din Europa de pandemie, care inregistreaza peste 500.000 de contaminari…

- Veniturile Microsoft au crescut peste asteptari in trimestrul patru fiscal incheiat la 30 iunie, cu 13%, de la 36,5 miliarde de dolari in urma cu un an la 38 de miliarde de dolari, in pofida crizei coronavirusului, transmite Reuters, conform news.ro.In trimestrul anterior, veniturile Miscrosoft…