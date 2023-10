Proiect european pentru integrarea sociala a femeilor de etnie roma, derulat de Primaria Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- „Breaking a Taboo” este noul proiect Erasmus+ in care Primaria Buzau este partener direct. Este vorba despre un proiect despre educația adulților, se adreseaza prioritații legate de integrarea sociala și are ca grup ținta fetele și femeile de etnie roma și dezvoltarea lor personala. „In acest proiect,…

- Colegiul Național „Mihai Eminescu” a desfașurat o serie de activitați europene, pentru ca este școala acreditata Erasmus+, Școala Ambasador a programului EPAS Romania – Școli-ambasador ale Parlamentului European in Romania. Acesta unitate de invațamant a obținut acreditarea Erasmus + pentru domeniul…

- Ministrul Adrian-Ioan Veștea a semnat, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, 56 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare totala de 666.756.305,43 de lei. Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii…

- Incluziunea in spațiul scolii este o tema relevanta pentru orice profesor ce se doreste a fi un facilitator pentru integrarea elevilor atat in comunitatea scolara, cat si in cea sociala.In contextul actual, cursul "Education Equity- Inclusive Education", in cadrul unui program Erasmus+, ...

- Incluziunea in spatiul scolii este o tema relevanta pentru orice profesor ce se doreste a fi un facilitator pentru integrarea elevilor atat in comunitatea scolara, cat si in cea sociala. Fragilitatea noilor generatii pune in prim – plan miza incluziunii sociale ale carei valente educative sunt evidente.…

- Erasmus+ este programul Uniunii Europene in domeniile educație, formare profesionala, tineret și sport pentru perioada 2021-2027 ce ofera oportunitați de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ in domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

- Primaria Buzau anunța, la debutul proiectelor de reabilitare a bulevardelor Unirii și Industriei, precum și a strazii Transilvaniei, ca intenționeaza sa mute paienjenișul de cabluri de pe stalpi in subteran, nu doar din rațiuni estetice, ci și pentru a evita anumite complicații, cum ar fi ruperea cablurilor…

- Povestea testarii legumelor și fructelor din piețe este departe de a se fi incheiat, iar campania inceputa in acest sens de liberalii buzoieni, de strangere a semnaturilor pentru a determina Primaria Buzau sa instituie aceasta masura, a fost oprita brusc, pe motiv ca este inoportuna și induce in eroare…