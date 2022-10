Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de buletine care pot fi facute pe o singura adresa ar putea fi limitat, printr-un proiect de lege ajuns in Parlament. Scopul e sa stopeze fenomenul luarii in spațiu, care a capatat proporții in Romania. Autoritațile susțin ca sunt cazuri in care, in acte, mii de oameni stau in același apartament.…

- Persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca, in termen de 15 zile de la plecare, sa notifice acest lucru la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in caz contrar vor fi sanctionate cu amenda de la 75 lei la 150 lei, prevede o propunere…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta marti ca a depus in Parlament, impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, un proiect de lege privind obligatia de a asigura 30% femei pe liste la alegerile locale si in consiliile de administratie ale companiilor de stat. Ea precizeaza…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a depus, miercuri, 14 septembrie, la Parlament, un proiect de lege privind interzicerea utilizarii insectelor in productia de hrana pentru populatia umana.„In conditiile in care omenirea este supusa unei manipulari oribile, zeloase si din ce in ce mai agresive, pentru…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 de cazuri noi de COVID-19, cu 649 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 15 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Un numar de 2.630 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 467 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii. Conform sursei citate, 455 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Deputații USR Adrian Giurgiu și Beniamin Todosiu au depus un proiect de lege care prevede eliminarea posibilitații eutanasierii cainilor care nu sunt adoptați la 14 zile dupa ce ajung in cadrul adaposturilor: „Cea mai buna soluție este sterilizarea lor”. „Situația cainilor fara adapost din Romania…

- Romanii care nu beneficiaza de asigurari sociale de sanatate se vor putea inscrie in listele medicilor de familie. O propunere avansata de PSD a fost luata in calcul la nivelul institutiilor cu atributii in sanatate, in acest sens urmand a fi adoptat un proiect de hotarare de Guvern. Deputatul PSD Marius…