- Un nou format de supermarket Auchan, cu preturi mici, zilnic * Primul magazin Sinsay din Iasi * 29 de operatori, majoritatea antreprenori locali si nationali * Parc si sala pentru evenimente corporate si private * 137 de locuri de parcare, spatii pentru biciclete si statii de incarcare pentru masini…

- Pe 14 iulie, de la ora 10:00, are loc marea deschidere a noului supermarket Auchan din Iasi! Situat in incinta proiectului de retail de proximitate Family Market Miroslava, magazinul dispune de o suprafata generoasa, de peste 2000 mp, si pune la dispozitia clientilor peste 11.000 de produse. Magazinul…

- Mix de branduri si servicii esentiale, in proximitate, pentru o mai buna economie de timp @ Supermarket Auchan, antreprenori locali, branduri internationale, servicii necesare zilnic, spatii verzi si locuri de parcare pentru masini si biciclete @ Patru zile de evenimente speciale la inaugurare, cu spectacole,…

- Publicul iubitor de arta este invitat sa admire lucrarile de pictura semnate de plasticiana Carmen Vinau. Expozitia „Vibratii aurii" va fi expusa la Muzeul Unirii din Iasi, in perioada 3 – 19 iunie 2022. Vernisajul expozitiei a avut loc vineri, pe 3 iunie, incepand cu ora 18.00. Reprezentantii Complexului…

- Foster&Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects, unele dintre cele mai renumite birouri de arhitectura din lume, proiecteaza pentru prima data in cadrul unui concurs international de arhitectura din Romania, organizat la Iasi, la initiativa grupului IULIUS. Presedinte al echipei organizatorice,…

- Investiția a costat 100.000 de euro, iar conducerea unitații medicale spune ca este cel mai modern Compartiment de Neuropsihiatrie Infantila din Regiunea de Nord-Est, destinat ingrijirii copiilor și adolescenților cu afecțiuni psihiatrice. Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași a marcat Ziua…

- Președinele Federației Romane de Box, deputatul Vasile Catea a candidat și a fost ales cu in Bordul Director al Federației Europene de Box In cadrul congresului care a avut loc astazi la Assisi ,Italia, deputatul PSD de Iași a fost ales in conducerea Federației Europene de Box. Vasile Catea a candidat…