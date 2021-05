Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege depus marți in Parlament prevede o interdicție adresata instituțiilor publice de a solicita cetațenilor acte sau copii dupa acte emise de autoritați publice. Propunerea legislativa prevede ca va introdusa reglementarea ca instituțiile publice și organele de specialitate…

- Brian Cristian, deputat USR PLUS: Obligam toate instituțiile publice sa accepte plata online a taxelor și impozitelor Deputatul USR PLUS Brian Cristian a depus o propunere legislativa prin care instituțiile publice sa fie obligate sa accepte și plata online a impozitelor, taxelor, amenzilor și altor…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia…

- Deputatul UDMR Biro Rozalia a evidentiat vineri cateva aspecte estone exemplare, ce ar trebui implementate si in Romania, precum digitalizarea administratiei publice, realizata in procent de 99% si o platforma transnationala digitala pentru firme numita E-Residency. "Estonia este exemplul…