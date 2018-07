Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PNL de Constanța, Bogdan Huțuca și Robert Boroianu, au inițiat un proiect de lege privind desființarea taxei de trecere pe podurile Fetești – Cernavoda și Giurgeni – Vadu Oii, considerând ca este vorba despre o dubla impunere,

- Serviciul de emitere rovinieta si de incasare a tarifului de trecere a podului Fetesti - Cernavoda prin SMS in reteaua RCS-RDS se intrerupe miercuri dimineata, timp de doua ore, pentru lucrari de mentenanta ale sistemului informatic, informeaza, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Un deputat PNL lauda Codul Administrativ, scrie Romania Libera. Este vorba despre președintele Organizației Județene a PNL Constanța, Bogdan Huțuca.„Proiectul de lege inițiat de PNL privind ramanerea a 80 % din redevențe la nivel local a fost preluat ca amendament in Codul Administrativ. Astfel,…

- Taxa de pod de la Fetesti poate fi achitata pana la sfarsitul zilei urmatoare trecerii, anunta reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in conditiile in care, in urmatoarele zile, sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului rutier pe relatia Bucuresti…

- Guvernul nu a initiat niciun demers in sensul modificarii regimului la Pilonul II de pensii, a declarat marti vicepremierul Viorel Stefan. "Pozitia mea in legatura cu Pilonul II este facuta publica. (...) Nu exista niciun proiect, exista doar foarte multa preocupare in dezbaterea publica,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat luni, 23 aprilie, un raport favorabil, cu 13 voturi pentru, 9 impotriva si doua abtineri, asupra propunerii legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, stabilind ca persoanele condamnate, cu pedepse…