Proiect controversat al premierului Viktor Orban Anuntat de guvernul conservator ungar de mai multe luni, acest text, denumit "Stop Soros" de majoritatea premierului, va fi dezbatut incepand de marti in parlament, inainte de adoptarea prevazuta pe parcursul lunii iunie.



Potrivit documentului, a veni in ajutor solicitantilor de azil pentru ca acestia sa obtina statutul de refugiati s-ar putea solda cu o pedeapsa cu inchisoarea de pana la un an daca aceste persoane nu sunt in pericol imediat sau daca au intrat in Ungaria in mod ilegal. Reprezentantii principalelor ONG-uri ungare au calificat luni aceste propuneri drept "atac impotriva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

