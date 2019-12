Proiect: Anumite supermarketuri si hipermarketuri sa fie amplasate in afara oraselor

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari de la PSD, PMP și UDMR au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca structurile de vânzare cu o suprafața de peste 400 metri patrați, cum ar fi supermarketurile și hipermarketurile, sa fie amplasate exclusiv în afara orașelor, scrie Mediafax.Inițiativa…

- Doi parlamentari au depus la Senat un proiect care reglementeaza profesia de etolog. Inițiativa arata ca meseria de etolog este exercitata pe teritoriul Romaniei in parcuri și rezervații naturale, precum și in instituțiile care gestioneaza ariile naturale protejate.„In condițiile prezentei…

- Declarațiile de avere și de interese ar putea fi depuse doar online, din 2022. Un proiect legislative in acest sens a fost depus in Senat. Inițiatorii susțin ca volumul extrem de mare al documentelor depuse la Agenția Naționala de Integritate, peste 7,7 milioane de declarații in ultimii ani impune o…

- Un proiect de lege pus in dezbatere la Senat prevede ca violența cibernetica sa fie inclusa explicit in sfera faptelor de violența domestic, pentru a combate comportamentul agresiv in mediul online. Inițiatorii amintesc de cazuri in care persoane au fost harțuite, urmarite, amenințate pe internet ori…

- Romanii care se intorc in țara ar putea fi scutiți de plata impozitului pe venit, in anumite condiții. Potrivit unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari, scutirea va fi aplicata pentru jumatate din perioada in care fostii rezidenti au obtinut venituri intr-un alt stat si incepe din…