- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Liberalii și useriștii focșaneni blocheaza funcționarea serviciului de iluminat public in 15 localitați din Vrancea prin boicotarea ședinței extraordinare de ieri a Consiliului Local Focșani. Proiectul principal de pe ordinea de zi a fost cel referitor la aprobarea documentației de atribuire pentru…

- Declarații contradictorii privind Slujba de Inviere. Premierul Florin Cițu a afirmat intr-un interviu televizat ca Slujba de Inviere va fi oficiata cu credincioșii in aer liber. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu a reacționat imediat și a spus ca oamenii vor putea asista la slujba de…

- Vicepremerul Kelemen Hunor, anunța ca formațiunea pe care o conduce va vota in aceeași forma in Senat proiectul de lege privind desființarea SIIJ, iar daca partenerii de coaliție – PNL și USR – doresc sa modifice avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților, schimbarile pe proiectul deja…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) s-a intrunit in sedinta vineri, pe ordinea de zi figurand cinci proiecte privind suspendarea unor PUZ-uri coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6. Potrivit proiectelor, pe perioada de suspendare, certificatele de urbanism si autorizatiile de…

- Klaus Iohannis face vineri, 5 februarie, rapelul la vaccinul Pfizer, la 21 de zile de la prima doza de vaccin pe care a facut-o pe 15 ianuarie. La prima doza de vaccin, pozele cu “brandul” lui Klaus Iohannis au facut furori pe internet. Dar președintele și echipa sa de consilieri nu au apreciat acest…