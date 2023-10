Proiect adoptat: Case de marcat fără dulciuri, obligatorii în toate supermarketurile Parlamentarii au adoptat proiectul care prevede apariția in incinta supermarketurilor a caselor de marcat dedicate numai familiilor care au copii minori, fara dulciuri și alimente nesanatoase expuse. Conform proiectului adoptat de parlamentari, in fiecare supermarket trebuie sa existe: „u) casa de marcat prioritara pentru familii din supermagazine/hipermagazine – casa de marcat dedicata doar familiilor insoțite de copil/copii minori, amplasata la ieșirea din magazin, la care este interzisa comercializarea alimentelor care nu corespund alimentației sanatoase și care nu sunt recomandate preșcolarilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Se anunța schimbari in hipermarketurile din Romania. In urma unei legi promulgate in Parlament hipermagazinele vor trebui sa amplaseze case de marcat destinate familiilor cu copii mici, unde dulciurile și alte alimente nesanatoase vor fi interzise.

- Conform proiectului adoptat de parlamentari, in fiecare supermarket și hipermarket trebuie sa existe “casa de marcat dedicata doar familiilor insoțite de copil/copii minori, amplasata la ieșirea din magazin, la care este interzisa comercializarea alimentelor care nu corespund alimentației sanatoase…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 206 voturi „pentru”, 38 de voturi „contra” și 14 abțineri, un proiect de lege care prevede apariția in incinta supermarketurilor a caselor de marcat dedicate numai familiilor care au copii minori, fara dulciuri și alimente…

