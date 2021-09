CARAȘ-SEVERIN – Partida dintre Progresul Ezeriș și Jiul Petroșani se va disputa sambata, 25 septembrie, de la ora 17:00, pe stadionul „Petre Libardi”. Momentan, Progresul este pe locul 4, cu 7 puncte in cont, in timp ce Jiul Petroșani are un inceput de sezon modest, cu doar un singur punct acumulat! „Ne așteapta din nou un joc dificil, impotriva unei echipe care are doar un singur punct acumulat. Sunt sigur ca Jiul va face tot posibilul sa caștige, dar ne-am pregatit atat cat am putut de bine și ne dorim sa ne mai adaugam inca trei puncte foarte importante in clasament. Din pacate, avem trei jucatori…