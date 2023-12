Cuvantul cel mai des asociat cu Donald Trump este „autoritar”. De la New York Times, Atlantic și Economist pana la Guardian, Vanity Fair și Politico, ni se spune, cu o repetiție rituala, ca Trump este a doua venire a lui Hitler sau Mussolini, un dictator in devenire, dornic sa iși adune adversarii in marele gulag […] The post Progresiștii și stangiștii se umfla ca o gogoașa. De ce atata isterie cu Trump? first appeared on Ziarul National .