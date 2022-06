Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, fortele ucrainene abandonau orasul din regiunea Lugansk, dupa saptamani de lupte aprige. Armata ucraineana se retrage din orasul din est dupa saptamani de lupte aprige, dar unii analisti spun ca victoria Moscovei este mai degraba simbolica, decat strategica.

- Trupele care apara orașul Severodonețk, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Lugansk, vor trebui sa se retraga din zona, a anunțat guvernatorul regional Serghei Haidai, vineri, 24 iunie, potrivit The Guardian . „A ramane in poziții sfaramate in bucați timp de multe luni doar de dragul de a ramane…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura „ani de zile”, a avertizat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild am Sonntag, preluat de agențiile de presa. ”Trebuie sa fim pregatiti ca acest lucru sa dureze ani de zile”, a spus Jens Stoltenberg,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a comparat invazia Rusiei cu Covid și a descris armele și sancțiunile ca pe un vaccin, in contextul in care poziția militara a Ucrainei in Donbas devine tot mai dificila, scrie The Guardian . Intr-o intervenție video la o gala prin care au fost celebrati cei…

- Armata ucraineana anunța miercuri ca soldații ruși au reușit sa inainteze in orașul Severodonețk, supus unui intens foc de artilerie și rachete din partea forțelor Moscovei. Severodonețk este cel mai mare oraș aflat sub control ucrainean in regiunea Lugansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- In ultimele 24 de ore, aproape toata regiunea Lugansk din estul Ucrainei a fost vizata, de atacuri de artilerie și cu rachete ale forțelor ruse, potrivit oficialilor regional citați de CNN . Orașul Sieverodonețk a fost aproape devastat in urma atacurilor, fiind bombardat și spitalul, iar o femeie internata…

- Forțele armate ucrainene au recunoscut pierderea „unor orașe și sate”, in urma ofensivei forțelor ruse in Donbas și estul Ucrainei, informeaza CNN . In estul Ucrainei, forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Zaricine/Zarichne, din regiunea Donețk, și au inceput sa atace localitatea invecinata…