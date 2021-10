Progresele prezentate public privind obținerea energiei prin fuziune nucleară sunt false Progresele prezentate public privind obținerea energiei prin fuziune nucleara sunt false, promovate de cercetatori de prima mana (interesați).Cel mai important proiect de cercetare privind producerea energiei prin intermediul fuziunii nucleare, inca in construcție, este ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), situat in Franța. Informațiile din presa și reviste de specialitate sunt optimiste (conform carora in 2025 ITER ar produce de 10 ori mai multa energie decat consuma, producand 500 MW, consumand 50 MW), dar inșelatoare. Un joc (interesat) cu termenii folosiți ascunde adevarul:… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind expansiunea globala a energiei mondiale, pentru prima data in ultimii 10 ani, transmite DPA. Dezastrul care a avut loc in data de 11 martie 2011 la centrala nucleara Fukushima Daiichi, din Japonia,…

- Romania a avertizat NATO despre Crimeea, susține un specialist militar rus. Un expert de la Moscova afirma ca serviciile secrete din Romania sunt foarte bune și ca au transmis informații – cheie celor din Occident. Un asemenea avertisment s-ar fi transmis inclusiv la momentul cand Rusia a ocupat peninsula…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan precizeaza ca liberalii nu renunta la Florin Cîtu, calificând drept false informatiile care au aparut în spatiul public potrivit carora PNL se gândeste la o alta varianta de prim-ministru. ”Nu renuntam la Florin Cîtu!…

- 11 total views …și orice cetațean poate sa-și construiasca o baza solida de informații accesand http://www.casan.ro/casvl/ sau pagina de facebook – https://www.facebook.com/casvalcea/?ti=as Informațiile vizeaza furnizorii serviciilor de medicamente, medicii de familie, pacienții diagnosticați cu o…

- ”Din pacate, lansarea unor zvonuri pare ca s-a transformat in strategie politica si «actiune de diplomatie superficiala». Pentru ca se lanseaza tot felul de scenarii cu privire la Petrom si «preluarea de catre Gazprom» fac o serie de precizari: OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta…

- ”Din pacate, lansarea unor zvonuri pare ca s-a transformat in strategie politica si «actiune de diplomatie superficiala». Pentru ca se lanseaza tot felul de scenarii cu privire la Petrom si «preluarea de catre Gazprom» fac o serie de precizari: OMV nu poate vinde actiunile de la Petrom catre o alta…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, marti, pentru intensificarea rolului energiei nucleare in scopul asigurarii necesarului de electricitate, cerand, pe fondul opozitiei unor tari europene, evitarea dezbaterilor "prea generale", informeaza Mediafax. "Noi avem o sansa. Suntem tara…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, ii explica actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, ca in ultimii ani s-a putut moderniza transportul public in București fara creșterea tarifelor, iar realizarile pe care acesta le prezinta sunt, de fapt, proiecte demarate in mandatul fostei administrații,…