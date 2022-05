Un studiu publicat recent in Science Robotics de un grup de cercetatori de la Universitatea Zhejiang, China, ne arata progrese remarcabile in deplasarea unei formațiuni de drone in mod independent prin medii accidentate și cu obstacole. Cu certitudine aceasta tehnologie va intra, imediat ce este suficient de matura, daca nu e intrata deja, in zona militara. Oricum dronele au astazi un rol foarte important in conflictele militare; ce se intampla in Ucraina este cea mai buna dovada. Dar acestea nu au inca nivelul de autonomie și complexitatea aratata de studiul cercetatorilor chinezi.