Pe langa ajutorul de minimis pentru legumele cultivate in spații protejate, in aceasta perioada, se fac plațile și pentru usturoi. Chiar daca programul nu are același succes, sunt și zone in țara in care el a fost primit cu interes. In Botoșani, de exemplu, peste 100 de producatori din judet au primit ajutorul de minimis pentru productia din 2021. Cei 102 producatori inscrisi in “Programul Usturoi 2021”, care au cultivat usturoi pe o suprafata de 96,2 hectare, au intrat in posesia unei sume totale de 1,4 milioane de lei.“Suma totala platita este de 1.407.578 lei si se acorda de la bugetul de stat,…