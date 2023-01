Patronatul IMM-urilor din Galați in colaborare cu Consiliul Județean (CJ) Galați și specialiști din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Comisiei Europene/ DG Regio au prezentat antreprenorilor din Galați oportunitațile de finanțare prin Programului Operațional pentru Tranziție Justa al Comisiei Europene. In cadrul acestuia au fost elaborate Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justa aferente celor șase județe selectate – Galați, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova – acestea fiind cele mai expuse in procesul de trecere la o economie „decarbonizata”, neutra din punct de vedere al emisiilor…