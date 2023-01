Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii anunta ca miercuri a fost aprobat programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul viitor. Ajutorul de minimis va fi in valoare de 3.000 euro/1.000 metri patrati/beneficiar, iar cererile se vor depune pana la 1 aprilie. „In sedinta Guvernului…

- Guvernul a aprobat Hotararea care va reglementa programul de susținere a producției de tomate in spații protejate in primavara anului 2023. Ajutorul de minimis va fi de 3.000 euro/1000 mp pentru fiecare beneficiar, cererile urmand sa se depuna pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea…

- Uniunea „Salvam Taranul Roman” solicita Ministerului Agriculturii sa includa in Programul Tomata pentru anul 2023 si alte legume – ardei, castraveți și vinete. De asemenea, producatorii mai cer prelungirea perioadei de valorificare a productiei si majorarea bugetului alocat de Ministerul Agriculturii…

- Programul Tomata continua in 2023 cu un ajutor de 3.000 euro, așa cum s-a intamplat și in anii trecuți, suma pe care o primesc legumicultorii pentru producția de tomate in spații protejate. Potrivit unui proiect de act normativ, ajutorul de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp, condiția fiind realizarea…

- Romania ar putea fi obligata sa reduca utilizarea pesticidelor cu pana la 40%. Anunțul a fost facut de catre secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Costin Telehuz. Oficialul MADR a nuanțat informația, precizand ca, la acest moment, negocierile sunt in curs, insa «nu este exclusa nici suspendarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…

- Agricultura inteligenta incepe sa-și faca loc in Romania. La Ploiești, a fost inaugurata prima sera verticala din Romania, de catre Kaufland și Ultragreens, insa, cat de curand vor urma și alte investiții de acest gen. Producție pe tot parcursul anului, consum mai mic de apa și de energie, precum și…

- Dupa ce luni de zile ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa avanseze o suma și o data fixa cu privire la acordarea de despagubiri fermierilor afectați de seceta din acest an, a fost suficient sa treaca, luni, Marcel Ciolacu, președintele PSD, pe la targul din curtea ministerului și sa apara subvențiile.…