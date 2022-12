Stiri pe aceeasi tema

- PROFI a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, clientii isi pot face cumparaturile la Profi ca de obicei, dupa programul de functionare din timpul saptamanii, de la 06.00 sau 07.00 pana la orele 22.00, 23.00 sau 23.59,…

- SELGROS a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. Iata cand vor fi inchise magazinele și care va fi programul pentru restul zilelor: Programul magazinelor SELGROS de Craciun 24.12.2022 – deschis dela 08.00 și pana la ora 17:00 25.12.2022 – inchis 26.12.2022…

- Societatea Urbis, operator regional de transport public de persoane anunta: ”In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de sambata”. Minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Programul Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” Baia Mare Minivacanța…

- Nu știi niciodata cand poți deveni prada hoților de buzunare. De aceea, polițiștii clujeni vin in ajutorul vostru cu cateva sfaturi despre cum ne putem feri de hoți in mijloacele de transport in comun. Șeful Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Cluj, Gina Pop, a oferit pentru…

- Programul de gratuitați, in zilele de vineri, pe traseele de transport public din municipiul Iași nu va mai fi prelungit. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca o zi de transport gratuit costa municipalitatea minimum 3 milioane de lei. Edilul a mai spus ca, lunar, costurile acestei inițiative depașesc…

- Senatorul Marcel Vela anunta pe Facebook un proiect PNL care prevede ca animalele de companie pot intra in institutiile publice si in mijloacele de transport in comun. El spune ca in multe alte state, accesul animalelor de companie, caini si pisici, este permis aproape peste tot, iar in Spania si…

- Accesul animalelor de companie ar putea fi permis in instituțiile publice sau in mijloacele de transport in comun. PROIECT Accesul animalelor de companie ar putea fi permis in mijloacele de transport in comun sau in instituțiile publice. Un proiect de lege in acest sens a fost depus recent de catre…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat inchiderea traficului rutier in Piața Virgil Economu, adica intersecția Calea Dorobanților cu str. Simion Barnuțiu. Se va lucra etapizat, mai mult pe timpul nopții, dupa cum urmeaza: Etapa I, din data de 26 octombrie ora 20:00, pana in data de 27 octombrie,…