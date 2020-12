Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, al pandemiei, slujba de Anul Nou din biserici va avea loc cu cateva ore inainte de miezul nopții. Motivul – restricțiile impuse pe perioada starii de alerta. La catedrala mitropolitana, slujba de Anul Nou se va oficia, in 31 decembrie, dupa slujba Vecerniei cu Litie, care incepe pa ora…

- Ce prevede programul de guvernare al Cabinetului Cițu: ajutoare de stat si granturi pentru sectoarele afectate de pandemie, cresterea standardului de viata al cetatenilor și reformarea instituțiilor publice Programul de guvernare prevede continuarea masurilor de stimulare a cererii, de sprijinire a…

- Intrucat pandemia de coronavirus tine vizitatorii departe, Muzeul Luvru scoate la licitatie sansa de a admira de aproape faimosul tablou ''Mona Lisa'', precum si o plimbare de-a lungul acoperisului muzeului pentru a-si suplimenta veniturile afectate de criza sanitara, informeaza Reuters.…

- Cu mici excepții, rezultatele financiare la 9 luni ale marilor companii listate pe Bursa de Valori București (BVB) au fost serios afectate de efectele crizei sanitare. Petrom (SNP) a fost compania cea mai puternic lovita, profitul prabușindu-se cu 70%...

- Vanzarile de ciocolata elvetiana au scazut cu 14,3% in primele opt luni din 2020, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a afectat industria calatoriilor si afacerile hotelurilor si restaurantelor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Declinul a fost mai accentuat in perioada mai - august 2020,…