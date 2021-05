Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a afost manat de mai multe ori, programul „Rabla pentru electrocasnice” 2021 incepe in 14 mai, a anunțat Ministrul Mediului, Tanczos Barna. Primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Prin acest program se vor putea achizitiona…

- “Regula de baza este, in primul rand, sa subventionam schimbarea aparaturii electrocasnice care consuma cel mai mult in casa: frigiderul, masina de spalat rufe, masina de uscat rufe. Sunt cele cu care pornim. Prima saptamana o sa fie de inscriere, de inregistrare in sistem pentru toti cetatenii care…

- Ordinul prin care se lanseaza Programul Rabla pentru electrocasnice va fi emis saptamana aceasta, a declarat, la Digi24 ministrul Mediului, Tanczos Barna. El a spus ca programul ar putea fi operațional de vineri, “ca tot e Vinerea Verde”. Programul se va focusa pe aparatura care va avea consum mic…

- Programul Rabla electrocasnice a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica la finele saptamanii trecute un proiect prin care se modifica vcaloarea voucherelor acordate in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice. Așadar, finanțarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice si electronice…